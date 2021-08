Erice, la II Commissione consiliare incontra Ilaria Di Bartolo

04/08/2021 09:00:00

La II Commissione consiliare permanente del Comune di Erice, presieduta da Simone Vassallo e formata dai Consiglieri Angela Maria La Porta, Giuseppe Vassallo, Alessandro Manuguerra e Antonino Morici, ha incontrato, nella seduta del 3 agosto 2021, Ilaria Di Bartolo, atleta trapanese militante nella serie A francese di pallanuoto nelle fila dell’Olympic Nice Natation, vicecampione del campionato nazionale 2021.

La ragazza è figlia della Consigliera La Porta, componente della II Commissione e principale sponsor di Ilaria, alla quale non ha mai fatto mancare il supporto per accompagnarla nella realizzazione dei propri sogni.

L’incontro è stato fortemente voluto da tutta la Commissione, avente tra le deleghe anche quella allo sport, al fine di promuovere e dare giusta menzione ad un’atleta che porta in alto il nome dell’Italia e della Provincia di Trapani all’estero.

Si è parlato di integrazione, capacità di adattamento e dell’importanza dell’attività sportiva per il benessere psico-fisico degli individui, argomenti spesso dimenticati dalle nostre parti ma su cui tanto ci sarebbe da lavorare.

A supportare Ilaria nella sua fase di adattamento in Francia è stato anche Marco Fusco, allenatore italiano della squadra maschile dell’Olympic Nice Natation.

A 19 anni Ilaria è riuscita ad integrarsi nella cultura francese, diplomandosi col massimo dei voti e in procinto di iniziare gli studi universitari. Orgoglio italiano al quale la II Commissione ha voluto dare la giusta visibilità ed il corretto merito per il coraggio e la maturità dimostrati dalla nostra “Medaglia d’argento” nel suo trasferimento da Trapani a Nizza.