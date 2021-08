Impianti di depurazione, sopralluogo alle isole Egadi

05/08/2021 17:14:00

La commissione consiliare Lavori pubblici del Comune di Favignana ha completato il sopralluogo sulle tre isole per individuare i siti dove realizzare gli impianti di depurazione.

All'ispezione hanno preso parte i consiglieri comunali Antonella Armetta,Giuseppe Bannino, Antonino Lo Iacono, il vice- sindaco Francesco Sammartano, l'assessore all'Ambiente Vito Vaccaro e il responsabile dell'Ufficio tecnico Giuseppe Alcamo. Ai lavori hanno partecipato i tecnici della società Giglio Srl, incaricata dal Comune a redigere uno studio di pre-progettazione del servizio idrico integrato dell'Arcipelago delle Egadi. L'esito dei lavori sarà comunicato all'Assemblea territoriale idrica di Trapani per i successivi adempimenti di competenza per l'aggiornamento del piano d'ambito in cui è contenuto il programma degli interventi del primo quadriennio.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Francesco Sammartano -dei lavori portati avanti in Commissione. Per l'Amministrazione la realizzazione degli impianti di depurazione è prioritaria ed è improcrastinabile nell'Area marina protetta più grande d'Europa”.