Marsala, a 24 ore di distanza ancora un incidente all'incrocio di via Alighieri

07/08/2021 23:06:00

A 24 ore di distanza dall'incidente di ieri sera, avvenuto all'incrocio tra la via Dante Alighieri e la via Nino Bixio a Marsala, (potete leggere qui) si è verificato un altro incidente nello stesso punto e sempre per lo stesso motivo: il mancato funzionamento del semaforo.

A scontrarsi questa volta una suv, Volkswagen Tiguan, e una Opel Astra, la prima proveniente dalla via Alighieri e la seconda dalla via Salemi in direzione centro. Fortunatamente non ci sono stati feriti come ieri sera, ma perché non prendere provvedimenti?

Qui si rischia oltre che il ridicolo, purtroppo, anche la vita dei cittadini. Perché non fare qualcosa in attesa che il semaforo venga riparato, non ci sono altri sistemi mobili per segnalare la pericolosità dell'incrocio?