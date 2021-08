Altro incidente a Marsala. Semaforo guasto all'incrocio tra via Alighieri e via Bixio, c'è un ferito 

06/08/2021 22:19:00

Il semaforo non funziona, ed è ancora incidente a Marsala. Dopo i due accaduti in via Mazara e in via Trapani, un brutto scontro tra due auto si è verificato all'incrocio tra la via Dante Alighieri e la via Nino Bixio, e questa volta è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che, con un'ambulanza hanno trasportato una persona in ospedale.

Purtroppo, come già avvenuto in passato, la causa dell'incidente qui è molto più chiara, il semaforo, infatti, non funziona da almeno un paio di giorni, e questa è una delle intersezioni tra le più insidiose, dove non si può fare a meno dell'impianto. Speriamo venga riparato al più presto per evitare che altri incidenti possano verificarsi.