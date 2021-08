Altro incidente a Marsala. Semaforo guasto all'incrocio tra via Alighieri e via Bixio, c'è un ferito

Il semaforo non funziona, ed è ancora incidente a Marsala. Dopo i due accaduti in via Mazara e in via Trapani, un brutto scontro tra due auto si è verificato all'incrocio tra la via Dante Alighieri e la via Nino Bixio, e questa volta...