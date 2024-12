Chi è la donna vittima dell'incidente mortale di oggi a Marsala

14/12/2024 15:38:00

Chi è passato sul luogo dell'incidente, racconta di una scena terribile, con una Panda ridotta ad un ammasso di lamiere.

Ed in effetti è stato molto grave l'incidente avvenuto oggi a Marsala, in Contrada Scacciaiazzo, vicino al Desio. Un incidente che ha provocato l'ennesima vittima della strada in città.

Si tratta di A.C.. Aveva 70 anni ed era originaria della vicina contrada Ciavolo, dove viveva ed aveva anche un piccolo negozio vicino la scuola del quartiere. La sua scomparsa in circostanze così tragiche ha scosso molto la comunità della borgata, dove la donna era molto conosciuta.

Alla guida della sua Panda, è stato fatale per lei l'incrocio vicino al Desio. Non è chiaro, dalle informazioni avute, chi non ha rispettato lo Stop. Fatto sta che la signora si è scontrata con un'altra auto, ed ha avuto la peggio.