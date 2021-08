08/08/2021 11:51:00

Un brutto incidente si è verificato questa notte a Strasatti. Una Mercedes grigia si è schiantata contro il muro di cinta del V Circolo Strasatti Nuovo. Come si vede dalle foto, l'auto ha abbattuto buona parte del muro della scuola e della inferriata soprastante.

L'automobilista, non sappiamo al momento quali siano le sue condizioni, non si sa perché non si è fermato all'intersezione che termina proprio con il muro della scuola e lo ha sfondato.