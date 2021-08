Covid in provincia di Trapani: si torna sopra i mille positivi. Mazara 276, Marsala 131, Trapani 88

09/08/2021 13:59:00

Covid in provincia di Trapani

La provincia di Trapani torna a superare la soglia dei mille attuali positivi al Covid-19. Sono infatti 1059, i contagiati, secondo quanto comunicato dall'ASP con i dati di oggi, 9 agosto 2021.

Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, sono 2, mentre cresce quello nei reparti ordinari dove ora si trovano 21 persone, con un aumento rispetto a venerdì di sette unità. Tra le città, continua a crescere il contagio a Mazara del Vallo, sono 276 i positivi, poi Marsala con 131. Migliora la situazione a Pantelleria che ha ora 55 casi (-41 rispetto a venerdì). In totale i guariti in provincia di Trapani sono 14197 con una crescita nel fine settimana di 47 nuove persone che hanno superato la malattia.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino di venerdì 6 agosto:

Alcamo 91 (+14); Buseto Palizzolo 19 (+8); Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 82 (+22); Castellammare del Golfo 32 (+5); Castelvetrano 84 (+30); Custonaci 4; Erice 71(+10), Favignana 18; Gibellina 1; Marsala 131 (+14); Mazara del Vallo 276 (+22); Paceco 8; Pantelleria 55 (-41); Partanna 14 ; Petrosino 16; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 28 (+8); San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 15; Trapani 88 (+13); Valderice 12 (+6); Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 1059(+123)

Deceduti in totale 348 (+0)

Guariti in totale 14194 (+47)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 21(+7)

Tamponi molecolari 711, Test antigene 423.