Sicilia ad un passo dalla zona gialla. Ecco perchè

09/08/2021 09:45:00

Sicilia sempre più vicina alla zona gialla, che potrebbe essere già decisa venerdì e scattare lunedì, dopo Ferragosto.

I casi di coronavirus, infatti, aumentano tra i tanti non vaccinati, e aumentano purtroppo anche i ricoveri. Attualmente i posti letto in ricovero ordinario occupati da pazienti Covid raggiungono il 13,3%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,4%. La legge prevede che con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% dei posti letto in ricovero ordinario il passaggio in zona gialla avviene automaticamente. Quindi, manca davvero poco.

Se questa soglia venisse raggiunta entro giovedì prossimo, venerdì la cabina di regia annuncerebbe il passaggio che avverrebbe soltanto lunedì 16 agosto. Comunque, al momento, le restrizioni per la zona gialla sono pochissime, e riguardano, essenzialmente, il limite di quattro persone a tavola al chiuso nei locali e l'obbligo di mascherina anche all'aperto.

SILERI. "Non ci saranno nuove chiusure in autunno perché avremo più vaccinati", lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Fra un mese avremo ancora più gente vaccinata, perché dovremmo chiudere? Stiamo passando da quella fase di pandemia verso una fase di endemia, ovvero la presenza del virus che rimarrà con noi chissà per quanti anni ancora senza però quei danni che abbiamo vissuto finora" ha spiegato Sileri, intervenuto a Morning News su Canale 5.