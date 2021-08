Caldo torrido in Sicilia, i consigli per anziani e fragili

09/08/2021 22:00:00

Anche le Asp siciliane sono in allerta massima per affrontare i prossimi giorni con le previsioni di ondate di calore. Si sta cercando di potenziare i servizi per i pazienti anziani, i bambini e i soggetti più fragili. Quello che le aziende sanitarie locali stanno seguendo è il piano attivato dall'ASP di Palermo qualche anno fa.

Il piano di emergenza caldo prevede interventi a bambini fino a 4 anni e gli anziani. L'Asp di Palermo ha trasmesso ai medici di medicina generale l’elenco dei soggetti fragili. Inoltre è già stato predisposto un servizio di allerta per gli anziani che sono in assistenza domiciliare integrata (Adi) e per i pazienti fragili segnalati direttamente dai medici di medicina generale ad una centrale operativa. I

I medici di famiglia avranno un ruolo fondamentale nella gestione della possibile emergenza dopo avere visitato il paziente, potranno allertare direttamente la centrale operativa per richiedere, qualora ve ne fosse bisogno, l’impiego di infermieri professionali per terapie di reidratazione urgente a domicilio. Ci sono una serie di linee telefoniche dedicate a questo servizio. Ma possono essere attivate solo dai medici di famiglia.

E un vademecum con tutte le regole per affrontare il caldo è stato approntato dall'Asp palermitana realizzando delle brochure, locandine e dei ventagli che riportano le indicazioni.

I consigli dei medici per affrontare il caldo: evitare di uscire fra le 11 e le 18, indossare indumenti non aderenti e realizzati in fibre naturali di colori chiari, tenere le finestre chiuse e bere molta acqua. I sintomi da temere sono: mal di testa e senso di svenimento, nausea, stato confusionale, tachicardia, crampi e temperatura corporea stranamente alta.