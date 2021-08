Dalle Olimpiadi di Tokyo a quelle di casa nostra ... 

10/08/2021 17:35:00

Olimpiadi. I Giochi olimpici dell'era moderna sono un evento sportivo che si svolge ogni quattro anni e prevede la competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque continenti.

Il logo dei cinque anelli simboleggiano questi ultimi, blu per l'Oceania, nero l'Africa, rosso le Americhe, verde l'Europa, giallo l'Asia. Con questo simbolo il barone De Coubertin, ideatore della manifestazione e quello de " l'importante è partecipare, perché solo partecipando potrai vincere ", voleva esprimere lo spirito di fratellanza dell'evento e i colori delle bandiere di tutte le nazioni.

Ho scoperto che essi pur essendo comunemente chiamati anche Olimpiadi, non sono da confondere con l'Olimpiade: quest'ultima indica l'intervallo di tempo di quattro anni che intercorre tra un'edizione dei Giochi olimpici e la successiva. Per questo, anche se i Giochi del 1916, 1940 e 1944 non sono stati disputati, si è continuato a conteggiare le Olimpiadi, cosicché i Giochi di Tokyo 2020 sono stati la trentaduesima edizione, e sono rimasti tali 2020 per motivi meno nobili ossia di marketing e branding. Il giro d'affari è di 10 miliardi di dollari nonostante la pandemia che ha causato perdite. Per il belpaese in termini di risultati è considerata la migliore in assoluto, 10 medaglie d'oro, idem argento e 20 di bronzo. Memorabile quella ottenuta nella disciplina per eccellenza i 100mt piani con ironia della il "meticcio" Jacobs. Nella 4x100 sempre con l'americano ed Eseosa Desalu, nigeriano d'origine nato a Casalmaggiore nell'opulenta provincia di Cremona dove la mamma fa la badante. Poi si ascolta un opinionista:" dobbiamo integrare l'eccellenze", che "paragnosta". Ovviamente con il beltempo gli sbarchi sono aumentati, nell'hotspot di Lampedusa al collasso -perifrasi- si contano 1250 anime, ne può ospitare (???) 200.Ma per molti non sono "eminenti".

I Giochi della politica si esibiscono ogni 5 anni e sono le elezioni. A Capo Boeo si sono tenute nell'ottobre del 2020. Il medagliere della coalizione di centrodestra capitanata da M. Grillo è stato strepitoso a sale delle lapidi 21 oro su 24. A quartiere spagnolo 7. Alcune d'argento,si pensa al comunicatore, alla squadra Biancaneve, Briante e Mezzapelle. Bronzo a Governance ben 13, cda Marsala Schola solo 3, medaglia di legno 6 alla giunta young, ma sono giovani tra 4 anni potranno ambire al podio. Nella cittadinanza dopo quasi un anno in molti hanno ripensato alle Olimpiadi/elezioni e nonostante la vittoria non hanno riscontrato una buona gestione ... Ad oggi il pensiero è ai prossimi Ludi.

Vittorio Alfieri