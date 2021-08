Donazioni sangue, l'ASP di Trapani affida l'autoemoteca alle associazioni

10/08/2021 07:00:00

Il covid19 ha rallentato le donazioni di sangue. Diversi gli ospedali dell'ASP Trapanese hanno dovuto chiedere esternamente con la ripresa degli interventi chirurgici. La situazione, anche se in un momento complicato, non è allarmante ma l'ASP ha deciso di far impiegare, a turno, dalle Associazioni convenzionate del territorio (AVIS Valderice, AVIS Mazara del Vallo, AVIS Marsala e FIDAS-Alcamo), per l’attività di raccolta di sangue e di plasma, l’autoemoteca di cui si è recentemente dotata.

Il direttore di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Antonio, ha deciso per l’uso dell’autoemoteca in condivisione con le associazioni già convenzionate anche se, ovviamente, la titolarità rimane all'ASP.

Per le associazioni è previsto un rimborso per la raccolta di sangue intero, 61 euro e 50; per quelle di raccolta di plasma da aferesi e procedure multicomponenti 70,75.

Le associazioni dovranno farsi carico del personale necessario ad assicurare la giornata di raccolta, per la sanificazione del mezzo dopo l’utilizzo e per gli spostamenti. L'Asp paga le spese dell’assicurazione e della manutenzione del mezzo, dello smaltimento dei rifiuti nonché i costi del materiale e delle apparecchiature necessarie per la raccolta.