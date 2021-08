Sicilia, coronavirus: record di ricoveri in terapia intensiva

12/08/2021 11:12:00

Nuovo record triste per la Sicilia, sul fronte del coronavirus. La Regione, infatti, adesso non è solo prima, quasi quotidianamente, per i nuovi contagi, ma anche per gli ingressi in terapia intensiva. Solo ieri, 11 Agosto, se ne sono contati ben 11.

Così, il tasso di saturazione dei posti letto ospedalieri raggiunge il 14,6% nei reparti ordinari e l’8% circa nelle Rianimazioni, valori sempre più vicini alle soglie critiche fissate da Roma, ossia al 15% in area medica e al 10% nelle terapie intensive, superate le quali, per decreto legge e su ordinanza ministeriale, l’Isola finirebbe in zona gialla.

E a giudicare dalla velocità dei ricoveri rilevata ieri su base settimanale nei nosocomi siciliani, pari a +31% nei reparti ordinari e a + 64% nelle terapie intensive, una delle due asticelle d’allerta potrebbe essere superata già entro questa settimana, portando la regione fuori dal bianco lunedì 23 agosto.

Sempre su base settimanale, l’incidenza del virus sulla popolazione sale a 121 casi ogni 100mila abitanti.