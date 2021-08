Ferragosto di divieti e green pass: falò e musica vietati, obbligo di mascherina

13/08/2021 06:00:00

Ferragosto di divieti e green pass.

Agenti delle forze dell’ordine pronti agli accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida e nelle città delle vacanze. Dopo le indicazioni del Viminale, che ha esortato alla massima attenzione sulle verifiche per il Green pass, le città organizzano il piano dei controlli annunciando i vari Comitati provinciali per la sicurezza. Le precauzioni arrivano anche in vista del week-end di Ferragosto mentre continuano in queste ore gli stop alle discoteche abusive, dalla Riviera romagnola a Porto Cervo. Riguardo all’applicazione del "passaporto verde la linea a Palazzo Chigi non cambia: bisogna essere realisti - è il ragionamento - e attuare e far rispettare le misure che sono state adottate per evitare una risalita dei contagi che metta a rischio la ripresa delle attività in autunno.

Ma il fronte delle polemiche resta aperto, nonostante la precisazioni del Ministero dell’Interno nelle ultime ore. Dopo le proteste dei ristoratori - ora rassicurati dalle disposizioni secondo cui gli esercenti saranno tenuti (oltre al pass) a chiedere il documento di identità solo in caso di incongruenze - montano i malumori tra gli steward. Questi ultimi, anche se deputati ai controlli, respingono le indicazioni ministeriali: la circolare del Viminale genera errate interpretazioni - tuona Ferruccio Taroni, presidente dell’Associazione nazionale delegati alla sicurezza, lamentando già carenze di personale per il controllo dei biglietti - . Continueremo a suggerire ai delegati della gestione degli eventi durante i Comitati per l'ordine pubblico di non usare gli steward per il controllo del certificato verde. Noi interverremo solo nei casi in cui sarà necessario esibire il documento di identità». E lancia l'alternativa a società sportive e gestori di strutture: "dovranno avvalersi di volontari, come uomini delle forze dell’ordine in pensione».

Alcune località turistiche però già si mobilitano in vista del 15 agosto e annunciano il reclutamento di steward per evitare ressa nella movida, come a Jesolo sul litorale veneto, mentre in tante altre città vengono definite le programmazioni di spettacoli e manifestazioni all’aperto con l’utilizzo del lasciapassare verde, che non coinvolgeranno soltanto forze dell’ordine e pubblici ufficiai nei controlli. Il dissenso non arriva solo dagli steward: a Torino un sindacato ha proclamato due ore di sciopero per venerdì prossimo protestando contro l'annuncio dell’azienda, specializzata in componenti elettronici, di consentire l’accesso alla mensa solo ai dipendenti in possesso di Green pass, così come previsto dal decreto.

Anche i ristoratori non saranno sollevati da responsabilità nei controlli del certificato verde. Aldilà dell’utilizzo della app Verifica C-19, che è obbligatoria, anche gli esercenti potrebbero essere sanzionabili nel caso in cui i certificati presentino difformità dei dati anagrafici o siano falsi. E, pur soddisfatta dell’esito della circolare, Confcommercio precisa: "gli esercenti non possono certo sostituirsi ai pubblici ufficiali». Ma il rischio di certificazioni fasulle è molto alto e secondo gli esperti, su Telegram attualmente sono attivi 2.500 gruppi che vendono certificazioni fasulle e il seguito dei gruppi è aumentato del 566%: alcuni contano una media di 100.000 follower ciascuno e in altri casi si superano addirittura i 450.000 seguaci e - tra i Paesi coinvolti nella domanda di Qr taroccati - anche l’Italia compare tra i venditori sul darknet e solo qualche giorno fa la Polizia che ha sequestrato 32 canali del servizio di messaggistica istantanea.

ERICE. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha interdetto l'accesso alle spiagge libere del territorio comunale dalle ore 21 del 14 agosto alle ore 6 del giorno successivo e dalle ore 21 del 15 agosto alle ore 6 del giorno successivo. Inoltre, ha vietato nei pubblici esercizi presenti sul Lungomare Dante Alighieri la vendita anche per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro e lattine. Gli accessi alle spiagge saranno transennati e saranno effettuati controlli dalla Polizia municipale e dalle Forze dell'ordine.

Nella stessa ordinanza è contenuto anche un altro obbligo, cioè quello per tutto il mese di agosto dell'uso di dispositivi di protezione personale (mascherine) anche all'aperto nel centro storico di Erice, dalle ore 18 alle ore 2 .

"L’eventuale inottemperanza, oltre che essere assoggettata alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 31 del 9 agosto 2020 – si legge nell'ordinanza - sarà punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale e comunicata alla competente Procura della Repubblica".

«Abbiamo ritenuto opportuno fare questa scelta – osservano la sindaca Daniela Toscano e l'assessore alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale Vincenzo Giuseppe Di Marco - al fine di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio. Pertanto abbiamo interdetto l'accesso alle spiagge libere per le notti dei giorni 14 e 15 agosto, così da limitare eventi aggregativi che possano causare assembramento, in dipendenza del crescente aumento del numero dei contagi da Covid-19 che si registrano in Sicilia. Con la stessa motivazione, considerata l'alta affluenza di turisti nelle vie del centro storico e la conformazione delle stesse, molte delle quali sono strette, abbiamo ritenuto di ordinare l'obbligo di mascherina anche all'aperto per tutto il mese di agosto".

SAN VITO LO CAPO. Il 13,14 e 15 agosto 2021 le spiagge libere del territorio del Comune di San Vito Lo Capo saranno interdette alla fruizione dalle ore 21.00 alle ore 06.00 (del giorno successivo). Lo prevede l’ordinanza n.21 emanata dal sindaco Giuseppe Peraino a tutela della salute pubblica, per prevenire i fenomeni di assembramenti e, quindi, la diffusione della infezione da Covid-19 e delle relative varianti.

Sempre con lo stesso obiettivo, con l’ordinanza n. 20/2021, il sindaco ha vietato fino al 31 agosto, dalle ore 22.00 alle ore 18.00 del giorno successivo, l’organizzazione di intrattenimenti e spettacoli musicali con l’ausilio di mezzi tecnici e/o elettronici negli esercizi pubblici e commerciali del territorio comunale. Nella fascia oraria consentita (18:00- 22:00) dovrà, invece, essere rispettata la normativa vigente in materia di emissioni acustiche ed il relativo regolamento comunale.

«Già dallo scorso mese di luglio- spiega il sindaco Giuseppe Peraino- abbiamo riscontrato un aumento considerevole, rispetto ad un anno fa, delle presenze di vacanzieri, turisti e fruitori del nostro territorio. Il dato più eloquente è la produzione di rifiuti: 740 tonnellate a luglio 2021 (con il 78,70% di differenziata), con un + 21% rispetto a luglio 2020. Una presenza così cospicua, oltre a portare oggettive criticità al sistema dell’accoglienza, genera inevitabili assembramenti dove il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale diventa difficile da mantenere. Oltretutto la presenza, nelle ore serali e notturne, di una platea prevalentemente giovanile attratta dalla movida ed il consumo di alcolici ed il mancato rispetto dell’ordine e della quiete pubblica, ci ha indotti, come amministrazione, ad intervenire anche per garantire la quiete di chi vuole godersi un periodo di vacanza. Interdire alla fruizione le spiagge nelle ore notturne del week end di Ferragosto e vietare la musica nei locali nelle ore serali e notturne rappresentano, dunque, due decisioni necessarie ed inevitabili specialmente alle luce dell’impennata dei contagi che sta interessando la provincia di Trapani e la Sicilia».

PETROSINO. Nessun divieto per il piccolo Comune di Petrosino, anzi, solo consigli: "Si invita la cittadinanza al rispetto della normativa anti-Covid evitando assembramenti".

Il Comune di Petrosino chiede altresì la collaborazione dei cittadini, attraverso alcuni semplici comportamenti:

- Non entrare con i veicoli in spiaggia e sostarli ordinatamente per consentire la viabilità e l’accesso ai mezzi di soccorso;

- Non lasciare carboni ardenti, ceneri, vetro o altro materiale pericoloso in spiaggia;

- Rispettare gli altri bagnanti e non disturbare con giochi e suoni molesti chi ti sta vicino;

- Raccogliere la spazzatura opportunamente differenziata nei sacchetti e depositarli negli appositi contenitori, oppure consegnarli agli operatori.

MAZARA. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di circolazione e di transito, per tutti i veicoli compreso i disabili, in occasione del "Ferragosto 2021", che si svolgerà nel Lungomare Fata Morgana, tratto compreso dalla via Mario Fani alla via Del Mare

Con ordinanza di Pm n. 188/2021 vengono istituiti i seguenti divieti e obblighi a carattere temporaneo, a parziale modifica temporanea dell'ordinanza dirigenziale n. 142/PM del 10/06/2021, per la sola giornata del 14/08/2021, dalle ore 20:00 alle ore 24:00

1) Il divieto di sosta ambo i lati e il divieto di circolazione per tutti i veicoli, compreso i disabili, nel Lungomare Fata Morgana, nel tratto compreso dall’intersezione della via Mario Fani all’intersezione con la via Del Mare;

2) Il divieto di accesso nel Lungomare Fata Morgana, nel tratto compreso dall’intersezione della via Mario Fani all’intersezione con la via Del Mare, e delle strade che dalla via Bessarione convergono nel Lungomare Fata Morgana.