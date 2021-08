Marsala, le associazioni di Protezione Civile chiedono a Salvatore Adamo di tornare nella governance

14/08/2021 12:00:00

Le Associazioni di Volontariato Guardie Ambientali Centro Italia, Associazione Internazionale Pantere Verdi, Croce Rossa Italiana ( Comitato di Marsala ) e associazione A.E.Z.A. Guardia Nazionale, invitano Salvatore Adamo a revocare le proprie dimissioni dalla governance del sindaco Grillo, quale esperto di Protezione civile.

Le associazioni riunitesi per valutare le situazioni emergenziali attualmente in atto nel territorio marsalese, hanno valutato diverse criticità dell’attuale C.O.C., come l'assenza di Ponti Radio che permettano una adeguata comunicazione; mancanza di adeguati locali per le Associazioni di Protezione Civile al fine di allocare i materiali necessari per eventuali interventi; di adeguati mezzi antincendio in pronta partenza in caso di necessità; edispositivi di protezione individuali ( D.P.I. ).

Le associazioni, consapevoli della professionalità e l’esperienza di Salvatore Adamo, chiedono la revoca delle sue dimissioni e che ritorni a rivestire l’incarico di “ Governance di Protezione Civile“. La lettera per le associazioni è stata firmata da Aldo Sciacca (Gaci Comando di Trapani); Giovanni Pellegrino ( Pantere Verdi ); Pietro Lentini (A.E.Z.A.); Silvio Bova (CRI Marsala).