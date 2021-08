C'è stato un incidente mortale sulla Provinciale, vicino Trapani 

17/08/2021 18:00:00

C'è stato un incidente mortale sulla Strada Provinciale 21, vicino Trapani, in zona Salinagrande. A perdere la vita, un motociclista.

Le sue iniziali sono C.D.R.. Infermiere, aveva 43 anni. Si è scontrato, con la moto, contro un'auto, una Skoda. Con lui c'era anche una donna, la moglie, rimasta ferita. Le sue iniziali sono C.G, ed ha 31 anni.

L'impatto è stato così violento che il corpo dell'uomo è finito sotto l'auto, e per estrarlo è stato necessario l'interventi dei Vigili del Fuoco. Per lui non c'è stato nulla da fare. Per la donna, invece, traumi in tutto il corpo. E' ricoverata in gravi condizioni al Sant'Antonio Abate.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17, e sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo, anche perchè i due mezzi viaggiavano entrambi in direzione Trapani.

Il traffico è stato per un po' di tempo prima bloccato, e poi deviato.