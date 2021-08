Erice, oggi l'inaugurazione della mostra "Arte contemporanea in Sagrestia"

18/08/2021 11:13:00

Oggi, mercoledì 18 agosto 2021, ore 19.00, si terrà l'inaugurazione della mostra La Salerniana ad Erice “ARTE CONTEMPORANEA. IN SAGRESTIA” presso la Chiesa di San Pietro - Erice. Apre al pubblico la mostra “Arte Contemporanea. In Sagrestia” con opere provenienti dalla collezione de La Salerniana a Palazzo della Vicaria di Trapani, selezionate da Michele Cossyro, direttore artistico de La Salerniana dal 1979, e dal nuovo presidente Marco Nicodemo.

Allestite, con la collaborazione di Francesco Impellizzeri, nella pregevole cornice della sagrestia della Chiesa di San Pietro – edificata nella seconda metà del ‘300 e ricostruita nel 1745 su progetto del grande architetto G.B. Amico, e in parte dei locali, di recente recuperati, dell’ex monastero delle clarisse.

Al di fuori della consueta esibizione museale, le opere intrecciano il loro presente con quello degli ambienti ecclesiali meno visibili e visitabili, con arredi e suppellettili liturgici, manufatti devozionali, dipinti, statuine presepiali in cartapesta del ‘700 e mirabili ceroplastiche, nel tentativo di estrarre dai significati e dai valori dati per entrambi acquisiti quella parte folgorante, inesauribile irriducibile, forse, che risalendo dall’interno, lungo i sedimenti storici, continua a esprimersi e ancora cerca un’espressione, un’immagine, e un’altra ancora, nell’interazione con lo spazio/tempo nel quale sono assieme coinvolte, implicate.

Nell’intenzione di creare uno spazio di puro visibile abbiamo, dunque, deciso di privare le opere persino delle didascalie minime:

- l’autore, per evitare che in ragione della ricerca del noto si trascuri lo sconosciuto e si releghi entrambi in categorie estetiche conseguenti;

- il titolo, ammesso vi fosse, poiché mette linguisticamente sotto tutela l’immagine percepita in quanto segnala la strada della percezione interpretativa;

- l’anno, per non sfuggire alla contemporaneità di un presente ricominciato dalle opere e dagli ambienti;

- i materiali, per evitare l’ispezione critica di un riconoscimento formale, il risultato estetico, a scapito della vitalità di un gesto.

Opere esposte:

Abbozzo, Accardi, Aller, Asdrubali, Baruchello, Bendini, Bentivoglio M., Boille, Botta, Capaccio, Conte M., Esposito A., Galliani, Genovese R., Lim, Longaretti, Mambor, Mauri, Montessori, Patella, Pignotti, Pisani, Querci, Raspi, Romanelli, Romualdi, Salvatori, Salvia, Sanfilippo, Sanna, Scordia, Tadini