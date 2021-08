E' Claudio Di Rosa la vittima dell'incidente mortale di ieri a Trapani 

18/08/2021 12:08:00

Si chiamava Claudio Di Rosa la vittima dell'incidente mortale di ieri a Palma, alle porte di Trapani.

Di Rosa aveva 33 anni, viaggiava in moto con la moglie, Caterina Grammatico, 31 anni. I due lavoravano fuori, anche se sono originari della zona (lui di Paceco, lei di Buseto) ed erano a Trapani in vacanza. Viaggiavano in moto, quando si sono scontrati con un'auto. Di Rosa è morto sul colpo, la moglie è grave, ma non in pericolo di vita, al Sant'Antonio Abate di Trapani. Erano sposati da nemmeno due mesi.

L'incidente è avvenuto alle 16, nel rettilineo della frazione di Palma. La moto Swm 125, forse per un sorpasso, si è scontrata con un'auto, una Skoda, che procedeva nello stesso senso di marcia, e guidata da un uomo di 77 anni, che stava girando a sinistra. Insomma, gli ha tagliato la strada, involontariamente. La moto ha impattato sul lato sinistro della macchina, e Di Rosa è finito sotto l'auto, mentre la moglie e la moto ad alcuni metri di distanza. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, e i vigili hanno dovuto estrarre il giovane da sotto l'auto. Ma per lui non c'era più nulla da fare. Sia Di Rosa che la moglie indossavano il casco.

La vittima lavorava come operatore socio sanitario all'ospedale di Narni, in Umbria.