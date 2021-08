Erice, il consigliere Vassallo si attiva contro la sosta selvaggia al lungomare Dante Alighieri

18/08/2021 04:00:00

Il Consigliere Simone Vassallo, in completa sinergia con l'amministrazione ed in particolare con l'Assessore Vincenzo Di Marco con delega alla polizia municipale, ha portato avanti un lavoro di lotta alla sosta selvaggia nelle zone limitrofe al lungomare Dante Alighieri, soprattutto nei fine settimana presi d'assalto da coloro che vanno a trascorrere le giornate in spiaggia.

In particolare, nella Via dei Pescatori è ormai diventata abitudine la sosta selvaggia sui marciapiedi, sui quali non rimane più spazio per la libera circolazione dei pedoni, con seri rischi per l'incolumità delle persone e soprattutto dei bambini costretti a passare obbligatoriamente a bordo della strada, ove nelle giornate del sabato e la domenica il traffico veicolare aumenta notevolmente.

A seguito delle comprensibili lamentele di alcuni abitanti della zona, il Consigliere Vassallo Simone si è fatto promotore per cercare di risolvere la situazione, chiedendo l'intervento della polizia municipale, la quale è intervenuto prontamente elevando sanzioni alle autovetture che bloccavano interamente il passaggio pedonale.

Vassallo auspica che anche nei prossimi weekend la polizia municipale effettui i controlli in zona, "non è tollerabile che si metta a rischio seriamente l'incolumità della gente e che giornate spensierate - conclude - possano trasformarsi in tragedie a causa di automobilisti indisciplinati".