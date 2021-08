Salemi, al via i lavori al piazzale tra via Leonardo da Vinci e via San Leonardo

20/08/2021 20:00:00

Operai al lavoro a Salemi per la riqualificazione del piazzale che si trova tra via Leonardo da Vinci e via San Leonardo, nella zona di nuova espansione della città. Hanno preso il via, infatti, i lavori finanziati dall'amministrazione comunale che porteranno alla creazione di un parcheggio da 800 metri quadrati e all'ammodernamento dei restanti 7.200 metri quadri del piazzale che viene utilizzato dai circhi e dai luna park itineranti.

I lavori sul piazzale prevedono la posa di una pavimentazione adatta per superfici esterne, oltre che l'installazione di punti luce e di colonnine per l'approvvigionamento idrico. L'importo contrattuale dei lavori, seguiti dal settore Lavori pubblici del Comune, è di oltre ottantamila euro: ad aggiudicarsi l'appalto è stata la Co.Gi.Pa. Srl di Camporeale (Palermo), che dovrà ultimare il cantiere entro novembre del 2021.

"Un intervento atteso da anni - affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore ai Lavori pubblici, Calogero Angelo - e per questo avevamo stabilito una somma ad hoc in fase di predisposizione del bilancio. Non soltanto interventi per il centro storico quindi: i lavori che sono in corso daranno vita a un luogo attrezzato per gli eventi e, allo stesso tempo, contribuiranno a riqualificare ulteriormente un'area importante della nostra città".