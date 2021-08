"Ringraziamo i non vaccinati per la zona gialla in SicilIa"

20/08/2021 07:10:00

"La Sicilia è indietro con la vaccinazione contro il Covid-19 , tra le ultime d’Italia per dosi somministrate, in troppi hanno deciso di non assumersi la responsabilità della tutela della salute individuale e collettiva. Il numero dei vaccinati, con seconda dose completa, è pari a 2.436.753, 77 gli attuali ricoverati in Terapia Intensiva.

Un gesto di grande egoismo che paga l’intera collettività, dal 23 agosto rischiamo di tornare in zona gialla e chi ha etichettato il “green pass” come uno strumento liberticida ha commesso due errori: ha incrementato la non vaccinazione, ha contribuito alla disinformazione.

Legittime le preoccupazioni del comparto alberghiero a della ristorazione, le attività non possono subire più alcuna restrizione, l’economia avrebbe il colpo di grazia.

Abbiamo i responsabili di questo ulteriore collasso: i non vaccinati.

Vaccinarsi significa proteggersi dalla malattia in forma grave, immunizzarsi in sicurezza, aiutare a ridurre la diffusione del contagio, alleggerire il sistema sanitario, che così potrà fornire cure e prestazioni ad ammalati di altre patologie, tornare alla libertà quotidiana.

Faccio appello al Presidente Musumeci: chiediamo di adottare misure rigorose ed efficienti e non più adempimenti formali, chiediamo all'assessore Razza di verificare l'osservanza del decreto legge 44 del 1 Aprile 2021 da parte dell'assessorato alla Salute in merito alle comunicazioni da fornire agli operatori sanitari in relazione alla effettuazione del vaccino da parte di tutto il personale. Questo è il tempo di azioni necessarie anche se impopolari".

Lo afferma Salvo Messana, responsabile regionale per l’emergenza Covid per Italia Viva Sicilia.