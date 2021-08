Il bilancio di previsione ad Erice. De Vincenzi passa con Fdi

20/08/2021 09:01:00

Il consiglio comunale di Erice ha approvato il DUP (documento unici di programmazione) e il bilancio di previsione 2021/2023. Presente in aula la maggioranza al completo.

Tra i banchi della minoranza diverse assenze (Manuguerra, Mannina e Vassallo Giuseppe). Il bilancio di previsione è stato approvato con i voti della maggioranza vicina alla Toscano. Per quanto riguarda l'opposizione ha votato contrario il solo consigliere dei 5 stelle Barracco; si sono astenuti Strongone e Arceri, invece ha dato parere favorevole il consigliere Cavarretta.

"La seduta si è svolta in un clima disteso - commenta il presidente Nacci - . Il sottoscritto si dice soddisfatto che il documento finanziario sia stato approvato in tempi celeri e senza le polemiche ed emendamenti strumentali degli anni scorsi".

Questo probabilmente è l'ultimo strumento finanziario approvato dall'aula prima delle elezioni comunali del 2022. La seduta si è chiusa alle 23.

Spiega perché ha votato contro il consigliere dei Cinque Stelle, Alessandro Barracco, che elenca una serie di scelte politiche secondo lui errate: "Sono contrario a creare indebitamento per il prossimi 10-20 anni. Dato che già stiamo pagando mutui per 1,6 milioni di euro".

Intanto l'ex assessore De Vincenzi passa con Fratelli d'Italia. “L’ingresso di Luigi De Vincenzi, per qualità ed esperienza, rafforza la squadra di Fratelli d’Italia al comune di Erice, conferma il buon lavoro portato avanti dal partito sul territorio, la capacità di rappresentare tutte le sensibilità del centrodestra, a difesa dei valori non negoziabili e della buona politica, che opera per il rilancio di Trapani ed Erice, non per favorire interessi di parte. Luigi De Vincenzi, anche accogliendo le nostre reiterate critiche, si dimise dalla giunta Toscano, contestando merito e metodo dell’azione amministrativa ed oggi, con grande entusiasmo, ha accettato di prendere parte al nostro partito che continua a radicarsi e aggregare consensi sulle idee che porteremo al centro del dibattito politico e all’attenzione della cittadinanza con il cantiere “Erice 2022”!” Così dichiarano Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Trapani, e Giuseppe Vassallo, consigliere comunale del partito ad Erice.

“Fratelli d’Italia, in questi anni e financo nel rimanere all’opposizione del Governo Draghi, ha dimostrato come nessun altro quanto sia imprescindibile nell’azione politica il valore della coerenza, lo stesso che mi spinge a sposarne la causa e a lavorare per un progetto alternativo a quello della giunta Toscano. Come noto, in questi mesi assieme a molti amici ho dato vita ad un movimento civico culturale che abbracciava tutte le sensibilità presenti sul territorio ericino e sono sicuro che questa scelta, in piena aderenza ai valori cui ho deciso di ispirare la mia vita politica, potrebbe non trovare unanime condivisione. Sono tuttavia sicuro che per il rilancio di Erice questa sia l’unica scelta vincente.” Così ha dichiarato Luigi De Vincenzi.