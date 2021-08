Asp Trapani, in pagamento le somme per le famiglie dei disabili gravissimi

22/08/2021 22:00:00

Sono 381 i disabili gravissimi per i quali sono previsti i pagamenti, da parte dell'ASP di Trapani, degli assegni spettanti per il mese di luglio. La somma totale è di 440mila euro. Sono mille e duecento euro per coloro che hanno un ISEE inferiore a venticinquemila euro, ridotto del 30% per i disabili con ISEE pari o superiore a questa cifra.

Quelle per i disabili gravissimi, sono delle somme vincolate e decise con la legge di stabilità regionale, prelevate dal «Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza» e trasferite da parte dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Sono destinate a quelle persone non autosufficienti a seguito di patologie quali ad esempio mielolesioni, patologie neurologiche degenerative e cerebro-lesioni o minori con gravissima disabilità che si trovano in situazione di totale dipendenza, e hanno bisogno 24 ore su 24 di assistenza continua. E per la provincia di Trapani, sempre in materia di disabili, è in corso l'iter per l'affidamento del servizio per l'anno scolastico 2021-2022, per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti disabili delle scuole superiori.