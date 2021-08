Marsala, ancora violenza e risse in centro

23/08/2021 08:31:00

Ancora risse e violenze in centro a Marsala nell'ultimo fine settimana. Sono state segnalate diverse aggressioni, con giovani feriti vistosamente segnalati da famiglie e turisti.

A ciò si aggiunge l'episodio denunciato ieri da Tp24, quello che riguarda un povero giovane fermato, picchiato e derubato del proprio scooter (ne parliamo qui).

Proprio a fine Luglio il consigliere comunale Rino Passalacqua aveva inviato una nota in Prefettura per chiedere un incontro con una delegazione di consiglieri e discutere il problema della sicurezza in centro a Marsala. Ma la Prefettura ha risposto in una nota inviata, irritualmente, al Sindaco, dicendo che addirittura le denunce sono in calo (e che per le prossime occasioni i consiglieri devono scrivere non al Prefetto, ma al Sindaco stesso ...).

"Per le forze dell’ordine e le istituzioni preposte, essendoci una diminuzione delle denunce per reati contro la sicurezza la situazione non è granché preoccupante - commenta adesso Passalacqua - Solo io leggo di risse, coltellate, atti predatori e un senso di paura che pervade la nostra città?"