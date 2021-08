Covid, a Partinico 24 ricoverati, 7 in terapia intensiva. Tutti non vaccinati

23/08/2021 19:40:00

Nel reparto Covid dell'ospedale di Partinico ci sono 24 pazienti ricoverati e sette in terapia intensiva due di questi sono in condizioni gravi. Un numero in costante crescita.

A sostenere questi pazienti c'è don Vito Bongiorno cappellano dell'ospedale. "Al momento tutti quelli ricoverati sono non vaccinati e sono pentiti di non averlo fatto".

"C'è chi è andata a prendere la figlia che tornava dalla Spagna, chi non voleva vaccinarsi e chi aveva programmato il vaccino a settembre - dice Don Vito Bongiorno - Una volta entrati in ospedale sono tutti pentiti di non averlo fatto prima. Invito tutti ad avere fiducia e vaccinarsi quello che abbiamo visto qui nei mesi invernali è stato terribile. Pensavo davvero di non dovere tornare qua dentro ed invece la situazione sembra di nuovo d'allarme. Nella sola Partinico ci sono tanti positivi a casa e tre ricoverati in ospedale".