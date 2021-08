Slittano ancora le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie siciliane

24/08/2021 00:35:00



Slitta ancora l'inizio delle vaccinazioni nelle farmacie siciliane. Il via era fissato per il 15 luglio, ma come previsto si sono accumulati intoppi su intoppi provocando numerosi rinvii che hanno fatto slittare le somministrazioni dei vaccini anti-Covid.



Se ne potrebbe parlare tra altri 15 giorni. Il nodo sta nei requisiti chedovrebbero possedere le farmacie per aderire alla campagna vaccinale. In questi giorni si susseguono incontri tra Federfarma, l'Ordine dei Farmacisti, le Asp e la Regione per capire come avviare la campagna anche nelle farmacie.

Uno degli obblighi previsti nell'accordo, firmato ormai oltre due mesi fa, tra Regione e Federfarma, prevede che le farmacie debbano effettuare “l'inoculo dei vaccini in area dedicata, distinta da tutti gli ambienti fruibili al pubblico, con sufficiente ricambio d'aria e con superficie facilmente sanificabile”. Non semplice per molte farmacie. In più ci sono tutti i protocolli da seguire, dallo stoccaggio delle dosi ai corsi per i farmacisti, alle prenotazioni e lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle somministrazioni.