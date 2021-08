Rinviato il festival del gospel a Marsala 

24/08/2021 14:40:00

Il Marsala Festival Gospel & pop "Stand up", organizzato dall’Associazione Culturale Sound & Voices e Inchorus Federation, previsto dal 3 a 5 settembre 2021, viene posticipato a data da destinarsi.

Lo comunica la direttrice artistica, Rita Lo Grasso: " A seguito della delicata situazione sanitaria in cui versa tutta la Sicilia ed in particolare Marsala e Provincia (pur se non rientranti nei 55 comuni individuati dalla Regione) con un continuo aumento di casi Covid-19, e considerato lo stato di incertezza dell’immediato futuro, con possibilità di probabili nuovi provvedimenti a partire dal 30 agosto, si è ritenuto opportuno rivalutare il tutto rimandando il Festival stesso".



L'evento infatti era pronto ad ospitare cori Gospel e non solo, provenienti da tutta l'Italia e la possibilità di nuove disposizioni anti covid metteva a rischio la riuscita della prima edizione del festival inserita nel cartellone estivo Marsalese.

"La decisione - conclude Lo Grasso - si è ritenuta necessaria per senso di responsabilità e tutela verso i gruppi corali, i cittadini marsalesi ed i turisti che avrebbero partecipato agli eventi".

STAND UP _ festival gospel e pop, pertanto, al momento risulta solo essere rimandato.