Feste e banchetti in Sicilia. Tampone obbligatorio solo per non vaccinati

Non è necessario il tampone per i vaccinati e i possessori del Green Pass per partecipare a feste private e banchetti in Sicilia. La Regione chiarisce un passaggio dell'ordinanza di Musumeci. Il tampone è obbligatorio solo per i non vaccinati.

In riferimento alla recente Ordinanza N° 85 del Presidente della Regione, per le attività di banchetto e per gli eventi privati l’obbligo di tampone rinofaringeo – per gli operatori e per i partecipanti – da effettuarsi nelle 48 ore antecedenti l’evento, è previsto solamente per coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19.

Niente tampone, dunque, per chi si è sottoposto a vaccinazione ed è in possesso del Green Pass.