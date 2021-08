Troppi non vaccinati ricoverati: Sicilia zona gialla da lunedì 30 Agosto 

25/08/2021 17:07:00

Gli ospedali cominciano a riempirsi di persone che non hanno voluto o non hanno potuto vaccinarsi, e la Sicilia da lunedì 30 Agosto sarà dichiarata zona gialla.

Anche l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) pronostica numeri da zona gialla per la Sicilia: «Nonostante l’aumento dei posti disponibili ufficiali nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva, la Sicilia – rileva Sebastiani- è oltre le rispettive soglie del 15% e 10% per occupazione di posti e quindi, a rigore, dovrebbe essere dichiarata zona gialla venerdì 27 agosto, con entrata in vigore effettiva lunedì 30 agosto».

Già la Sicilia per un soffio aveva scansato la zona gialla la settimana scorsa, ma ora i ricoveri sono troppi. "Bisogna essere responsabili" ha ricordato il presidente della Regione Musumeci, invitando i siciliani a vaccinarsi per evitare nuove chiusure e restrizioni e per mettere in sicurezza se e gli altri.