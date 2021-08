26/08/2021 10:12:00

Incidente mortale al Foro Italico di Palermo, di fronte a Porta Felice. Coinvolto uno scooter di grossa cilindrata, rimasto a terra.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 9 nella corsia lato monte di via Messina Marine. La circolazione delle auto è stata bloccata alla Cala, in direzione di via Lincoln, con evidenti ripercussioni sul traffico. Ma forti rallentamenti sono stati registrati anche sulla corsia opposta, in direzione del porto.