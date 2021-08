Boom ricoveri e terapie intensive: la Sicilia trema

26/08/2021 09:23:00

I non vaccinati affollano i reparti Covid e le terapie intensive degli ospedali. E adesso la Sicilia trema, perchè la Regione sfora tutti i parametri.

Dopo aver raggiunto il picco, con dati abbastanza stabili per una decina di giorni, la curva dei contagi da Coronavirus in Italia sta dando iniziali segni di ripresa.

I numeri non sono tuttavia uniformi e in alcune regioni sono più alti, come nel caso della Sicilia che, secondo gli esperti, presenta percentuali da zona gialla. Agenas indica che proprio per la Sicilia tutti e due i parametri, ricoveri in area medica e intensiva, sono oltre i limiti previsti, con le terapie intensive che restano all’11% e le aree mediche che salgono al 20% (+1%).

Per cercare di non riempire i reparti la Regione ha diramato una circolare per liberare i posti letto.

