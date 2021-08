Sicilia fortunata. Vince 500.000 euro per due volte in dieci mesi al "gratta e vinci" nella stessa ricevitoria

26/08/2021 08:55:00

Essere baciati dalla fortuna e vincere 500 mila euro al gratta e vinci è qualcosa di eccezionale. Ma vincere due volte la stessa cifra e con il biglietto acquistato nella stessa ricevitoria vuol dire proprio che la dea bendata è innamorata di voi.

Ed è quello che è successo ad un fortunatissimo signore, sconosciuto, di Aci Catena che nel giro di 10 mesi ha vinto due volte 500 mila euro con il gratta e vinci "TuttoXTutto". Sempre nella stessa ricevitoria “Caffè Murabito” di via S. Maria del Sangue.

Qui sembra che le regole della probabilità statistica non valgano. Il 6 settembre dell'anno scorso il signore, un cliente abituale del bar, compra un biglietto, gratta e vince. Dieci mesi dopo, il 6 luglio, compra un biglietto della stessa lotteria, nello stesso bar, gratta e rivince. L'anonimato è sacro, dice il titolare del bar. Una fortuna incredibile. Anche per Lottomatica, che come accade per questo genere di vincite ha fatto i controlli del caso. "Nessuna anomalia". Sono una fortuna sfacciata.