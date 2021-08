Invita le famiglie a vaccinarsi. Minacce a preside di Alcamo

27/08/2021 11:09:00

Una busta con all'interno la foto di un proiettile accanto alla lettera che aveva inviato alle famiglie invitandole a vaccinarsi.

I no-vax sono arrivati anche a questo. Alle minacce. Il destinatario della lettera Vincenzo Caico, il preside della scuola Buonarroti di Monfalcone finito nel mirino dei no vax per la circolare del 4 agosto nella quale chiedeva di immunizzare gli studenti.

Caico, originario di Alcamo, oramai 15 anni emigrato in Friuli dove ha intrapreso la carriera di insegnante e adesso ricopre il ruolo di dirigente scolastico all'istituto di Monfalcone.

Ad inizio agosto Caico aveva inviato una lettera alle famiglie degli studenti della scuola che dirige, invitandole a vaccinarsi contro il Covid per poter iniziare il nuovo anno scolastico, a settembre, in serenità. Il 24 agosto sulla sua scrivania arriva la lettera. Immediata la denuncia ai Carabinieri che stanno indagando per risalire all'autore della lettera minatoria.

Numerose le reazioni di solidarietà emerse nelle ultime ore, sia dal mondo della politica che dai sindacati e delle associazioni. Le istituzioni fanno quadrato attorno al preside. Caico ha pubblicato un post sul profilo personale di Facebook raccontando di essere stato contattato da Patrizio Bianchi, minstro dell'Istruzione. "Ringrazio il Ministro per la gentilissima telefonata di stamattina. È un immenso piacere e di grande conforto sentire lo Stato al proprio fianco".