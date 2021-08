Covid. In provincia di Trapani 2438 positivi. Ancora un morto. Mazara, più di 500 casi

27/08/2021 16:22:00

Ancora un morto per Covid 19 in provincia di Trapani. Il numero dei contagi continua ad aumentare, i nuovi positivi al netto di guariti e deceduti è di 141.

Sono 2438 le persone con il Covid secondo i dati comunicati dall'Asp. Nell'ultimo bollettino si registrano 49 guariti in più. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 8. Scende di un'unità quello dei ricoverati in area medica: 63. Mazara del Vallo sfonda il tetto dei 500 positivi: sono 511. La seconda città in provincia per numero di contagi è Castelvetrano, 350, seguita da Alcamo 289 e poi Marsala, Trapani e via via tutte le altre.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la differenza con i dati dell'ultimo bollettino:

Alcamo 289 (+26); Buseto Palizzolo 11; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 117 (+4); Castellammare del Golfo 96 (+5); Castelvetrano 350 (+9); Custonaci 26; Erice 112 (+4), Favignana 23; Gibellina 14; Marsala 279 (-7); Mazara del Vallo 511 (+25); Paceco 18; Pantelleria 67 (+0); Partanna 15; Petrosino 20; Poggioreale 1; Salaparuta 3; Salemi 99 (+9) ; San Vito Lo Capo 22; Santa Ninfa 45; Trapani 254 (+9); Valderice 42 ; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2438 (+91)

Deceduti in totale 359 (+1)

Guariti 14810 (+49)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 8

Ricoverati nei reparti ordinari 63 (-1)

Tamponi molecolari 602

Tamponi rapidi 341