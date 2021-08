Mascherine ideate per la scuola e il tempo libero dei bimbi, perché la sicurezza non conosce età

27/08/2021 15:30:00

Nonostante la delicata situazione pandemica, l'inizio del nuovo anno scolastico è sempre più vicino e certamente anche quest'anno, i bambini dovranno continuare ad utilizzare dispositivi di protezione individuale. E direttamente dalla Puleo Healthcare, la fabbrica di mascherine marsalese che non si è mai fermata dall'inizio della pandemia, giunge notizie che, dopo l'aver prodotto delle bellissime mascherine colorate (di cui abbiamo parlato in questo articolo), stanno lavorando ad una nuova linea di respiratori pensata per i più piccoli, adatte quindi sia per la scuola che per il tempo libero, che dovrebbero essere disponibili a breve, perchè la sicurezza non conosce età.

Ricordiamo che le attuali mascherine della Puleo sono reperibili, oltre sul loro sito internet e tramite i vari canali di distribuzione, anche presso l’Ospedale di Marsala mediante distributori automatici H24 e l’aeroporto di Birgi. Per ulteriori informazioni e acquisti online di tali dispositivi è possibile consultare il loro sito internet www.puleohealthcare.com.