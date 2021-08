Oleificio Sant'Anna di Marsala a Cibus, il Salone dell'Alimentazione 

28/08/2021 04:05:00

L’Oleificio Sant’Anna di Marsala sarà presente a CIBUS – 20° Salone Internazionale dell’Alimentazione a Parma.

L’azienda è stata selezionata per partecipare ad una delle più importanti fiere internazionali in ambito alimentare.

Cibus 2021 è la prima grande fiera internazionale italiana B2B a riaprire in presenza, a Parma dal 31 agosto al 3 settembre. Per il food and beverage italiano

Cibus rappresenta un pass per la ripartenza e per l’export. Nel lungo periodo del lockdown, l’agroalimentare made in Italy non solo ha soddisfatto la domanda domestica, ma ha aumentato le sue quote di esportazione. La richiesta dall’estero, infatti, è stata crescente sia per quanto riguarda i prodotti tipici della dieta mediterranea (pasta, pomodoro, olio, formaggi), sia per i prodotti premium di alta qualità. Buone premesse, dunque, per una forte ripresa produttiva del comparto e il consolidamento di nuove posizioni sui mercati internazionali.