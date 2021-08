Covid. Preoccupa Mazara, record di casi. "Imbarazzante superficialità"

28/08/2021 10:16:00

Aumentare la preoccupazione a Mazara del Vallo per i casi Covid in continua crescita.



Con 511 attuali positivi al Coronavirus la città del Satiro è la prima in provincia di Trapani per numero di casi. E' record, ma così tanti casi a Mazara.

Negli ultimi giorni c'è stato un nuovo balzo di contagi, e la situazione essere preoccupante. Sono tante le persone in isolamente, non solo i positivi ma le persone che con essi sono entrati in contatto. E questo sta creando qualche problema alla rete di assistenza dell'Asp.

“Continuando anche la nostra città potrebbe subire restrizioni”, un sindaco Salvatore Quinci in un video sulla sua pagina Facebook. “E' imbarazzante la superficialità nello stile di vita dei mazaresi”, continua amaro il sindaco che chiede a tutti “prudenza e responsabilità”. “Oltre il 75% dei ricoverati non è vaccinato. Vaccinatevi tutti”, è l'appello del primo cittadino. Mazara con 511 casi è la città con più contagi in provincia ma non ha subito le restrizioni delle zone gialle comunali grazie ad una percentuale sufficiente di vaccinati, circa il 70% della popolazione. Se i contagi lunedì aumenterà il rischio è quello della zona arancione, visto che tutta la Sicilia sarà in gialla.