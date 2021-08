Incidente mortale ad Erice. Muore un ex militare

28/08/2021 13:21:00

Ancora morti sulle strade trapanesi. Un incidente mortale si è verificato questa mattina ad Erice, in via della Provincia, nei pressi della cittadella della salute.

La vittima è un uomo di 63 anni, militare dell'esercito in pensione. L'uomo era alla guida di una Vespa quando ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro una colonnina per il parcheggio, abbattendola. Sul posto la polizia municipale per capire le cause dell'incidente. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente non hanno fatto altro che confermare il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

Ieri un altro incidente mortale in provincia di Trapani, a Torretta Granitola, vittima un anziano di Marsala.