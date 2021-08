"Piero e il lupo" a Trapani con Piero Pelù

28/08/2021 13:05:00

La Stagione del Luglio Musicale Trapanese e porta sul palcoscenico del Teatro Giuseppe Di Stefano una delle rockstar più amate, Piero Pelù, che svestirà i panni del cantante per indossare quelli di narratore: sarà infatti la voce dell’ex frontman dei Litfiba a dar corpo al testo della celebre fiaba per musica di Prokofiev Pierino e i lupo: il concerto si terrà martedì 7 settembre alle ore 21 al Teatro Giuseppe Di Stefano, con l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese diretta da Gianna Fratta.

I biglietti di Piero e il lupo saranno in vendita da sabato 28 agosto. Per chi invece acquista i biglietti per Don Pasquale, in scena al Teatro Di Stefano mercoledì 25 e venerdì 27 agosto alle 21, potrà accedere alla prevendita di Piero e il lupo e acquistare i biglietti per lo spettacolo. Chi è già in possesso dei biglietti per Don Pasquale, può recarsi al botteghino del Luglio Musicale ed usufruire della prevendita per lo spettacolo con Piero Pelù.

Il coinvolgimento di Piero Pelù nella produzione del Luglio Musicale – che ha dato spunto per l’ironico titolo Piero e il lupo – segue la più recente storia interpretativa della composizione del 1936 di Prokofiev che ha visto tanti artisti, intellettuali e volti noti prestare la propria voce per quello che viene considerato l’esempio più riuscito di musica per l’infanzia. Da Benigni a Branduardi, da Elio al duo Ficarra e Picone, hanno infatti interpretato il testo, scritto dallo stesso Prokofiev, che si intreccia con la musica attraverso la quale prendono forma sonora i personaggi protagonisti della fiaba. Una fiaba per musica che affascina tanto i più piccoli quanto gli adulti e attraverso la quale si scoprono e si apprezzano tutti i colori dell’orchestra.