Covid. E' allarme ricoveri, con tanti no-vax. Numeri da zona rossa in provincia di Trapani

30/08/2021 17:45:00

Altro che zona gialla, la provincia di Trapani avrebbe numeri da zona rossa.



Il Covid galoppa, e i ricoveri aumentano nel territorio, con i dati dell’occupazione ospedaliera che, in percentuale, sono enormemente superiori alla media regionale. E oltre l’80% dei ricoverati non è vaccinato.



I numeri. Su 135 posti letto in area medica, tra degenza ordinaria, sub-intensiva e Rsa Covid, sono occupati 80 posti letto, il 59%. Una percentuale di molto superiore alla media regionale, al momento al 21%.



Su 18 posti letto disponibili in terapia intensiva ne sono occupati 8, il 44%, anche questa percentuale superiore alla media regionale del 12%. Sono i dati che emergono dall’ultimo report sull’occupazione ospedaliera in provincia fornito dall’Asp di Trapani.



Secondo i nuovi parametri introdotti a inizio estate una regione va in zona rossa se l’incidenza dei contagi settimanali è superiore a 150 su 100 mila abitanti e se l’occupazione ospedaliera in regime ordinario e terapia intensiva superano rispettivamente il 40 e il 30%. Percentuali abbondantemente superate in provincia di Trapani, se si dovesse ipotizzare di calare anche a livello provinciale questi parametri. Anche l’incidenza è oltre la soglia: 179 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti.



Ma nel report viene fuori anche un altro aspetto. L’82% dei ricoverati per Covid 19 in provincia di Trapani non è vaccinato. Su 88 ricoverati in totale, tra degenza ordinaria e terapia intensiva, i ricoverati con almeno una dose di vaccino sono 16. Tutti gli altri non sono vaccinati.



Emblematico di quanto il vaccino eviti le forme gravi della malattia è il dato sulle terapie intensive e sub intensive. Dei 18 ricoverati in terapia subintensiva 17 non sono vaccinati. Degli 8 ricoverati in terapia intensiva 7 non sono vaccinati.



Sono dati che confermano come anche in provincia di Trapani il Covid circoli molto velocemente e sia molto aggressivo soprattutto tra i non vaccinati. Oggi anche il Trapanese è in zona gialla, ma le timide restrizioni, tra tutte quella della mascherina all’aperto, in queste prime ore da molti non vengono rispettate.