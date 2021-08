Trapani, ha in casa una piantagione di marijuana protetta da due pitbull

30/08/2021 12:29:00

Dieci piante di marijuana tra un metro e un metro e settanta e due piante già parzialmente essiccate protette da due pitbull che non permettevano l’avvicinamento. E' questo ciò che i carabinieri di Trapani hanno trovato nel terreno di un'abitazione privata della via Salemi e che ha portato all'arresto, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti del 51enne trapanese P.P..

Gli uomini dell'Arma hanno notato la presenza di alcune piante a foglia larga assomiglianti a piante di marijuana. Il sospetto a quel punto si rivelava fondato una volta effettuato il controllo. Nel corso della perquisizione personale del proprietario e della sua abitazione, i militari hanno trovato altri 64 grammi di marijuana custodita all’interno di barattoli in vetro; 0,40 grammi della stessa sostanza, rinvenuta all’interno dell’autovettura e 3 bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato, il 51enne veniva tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per la giornata di oggi.