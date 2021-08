63^ Monterice, il marsalese Giacalone in gara con la Wolf Thunder 

31/08/2021 00:00:00

Cresce l’attesa per la 63^ edizione della cronoscalata Monterice che si terrà dal 17 al 19 settembre, penultima prova valida per il Campionato italiano velocità montagna, per il Tivm Sud e per il campionato italiano velocità salita autostoriche.

Ma cresce anche l’attesa per il pilota lilibetano Beppe Giacalone che si appresta a disputare la sua quinta Monterice; le altre le ha disputate nel 2010 e nel 2011 con una Formula BMW, nel 2016 e lo scorso anno con una Radical SR4. Quest’anno il marsalese cambia auto e per la prima volta in carriera sarà al volante di una monoposto Wolf Thunder GB08.

La Thunder della Wolf è una vettura sport omologata FIA, prodotta dalla Wolf Racing Cars di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia. L’auto ha un peso di 382 kg e una potenza di oltre 201 CV. Continua a leggere l'articolo qui su Motoriedintorni.com.