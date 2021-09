Sicilia, focolaio Covid in una struttura per disabili. Grazie al vaccino stanno tutti bene

02/09/2021 16:59:00

Sono 12 le persone contagiate in una struttura per disabili a Partinico. E grazie al vaccino stanno tutti bene. La scoperta del focolaio è avvenuta per caso. Le 12 persone positive al Covid19 sono tutte vaccinate con doppia dose, infatti, e non presentano alcun sintopo.

La struttura è gestita dalla coop Dolce Vita e tra personale e ospiti coinvolge 39 persone, di queste, come detto, 12 sono risultate positive al Coronavirus.

Uno degli assistiti aveva avuto un malore, non per cause collegate al Covid, ed è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale - spiegano dalla struttura. Una volta arrivato lì è stato fatto il tampone che ha avuto esito positivo. Di conseguenza sono stati effettuati i test a tutti gli operatori e agli assistiti. Positivi sono risultati 9 pazienti e 3 operatori.