Misiliscemi: il confronto e le proposte delle istituzioni politiche di Trapani per il neonato Comune

Sindaco di Trapani, presidente del Consiglio comunale, assessori e consiglieri hanno voluto avviare un confronto per fare il punto sul futuro del neonato Comune di Misiliscemi. Tranchida ha sottolineato l'impegno della sua Giunta per il rilancio delle frazioni concretizzato nel ripristino delle condizioni di sicurezza con la riattivazione di larga parte degli impianti di illuminazione, manutenzione stradale ed urbanizzazione (con interventi su Guarrato e Salinagrande, ma anche in altre frazioni) nonché con altri progetti che prevedono la collocazione di altri impianti di pubblica illuminazione ed il completamento delle strade di penetrazione e perpendicolari alla SP21 su finanziamento dalla Regione.

Nel corso dell'incontro si è anche parlato dei progetti di Ferrovie dello Stato per la soppressione di diversi passaggi a livello e viabilità alternativa. “Sul versante della promozione e valorizzazione turistico culturale, oltre al progetto per la Ciclo-pedonale costiera a valere su fondi regionali, la maggioranza di governo – ha detto il sindaco - e' impegnata nel finanziamento con fondi del bilancio comunale per il completamento del litorale costiero di Viale Mothia di Marausa così come per la valorizzazione della località balneare con il recupero e realizzazione del Parco Archeologico della Nave Romana oltre ad alcuni interventi di arredo urbano di piazze e slarghi ed aree gioco, Locogrande compresa. In fase di prima elaborazione progettuale, grazie al FLAG Torri e Tonnare del litorale trapanese, il Contratto di Sviluppo Integrato Costiero – ha aggiunto - comprenderà la realizzazione del sistema fognario - depurativo delle frazioni di Misiliscemi, in prima battuta prospicienti il mare al pari di tutte quelle allo stesso comunque ortograficamente collegate da canali e corsi d'acqua”.

Ma Agenda Urbana contiene anche le progettualità per la riqualificazione del Campo sportivo di Bonacerami, dopo che gli impianti di Palma sono stati già realizzati con fondi comunali, così come verrà riproposto il "Dopo di Noi" e nelle more riattivato come Centro Diurno per famiglie con soggetti in difficoltà il bene confiscato alla mafia in località Marausa via Pace.

“Insieme a Siciliacque, nell'ambito della complessiva valorizzazione del sistema idrico di Bresciana – ha sottolineato Tranchida - si sta procedendo alla definizione degli anelli idrici da realizzarsi onde attuare ulteriori interventi per il miglioramento della distribuzione. Sul versante raccolta differenziata il CCR mobile si ritiene debba essere strategicamente mantenuto rispetto alla realizzazione fissa dello stesso atteso le distanze intercorrenti tra le frazioni, così come favorita la diffusione della compostiera domestica anche i fini dello sgravio TARI. Al pari potenziato il servizio di trasporto scolastico e quello urbano ATM anche con nuovi servizi grazie all'accrescimento della flotta mezzi. Sul fronte dei Servizi Sociali e Demografici, anche in conseguenza della nascita del nuovo Comune di Misiliscemi, oltre all'attuazione di sportelli mobili (azione non più intrapresa causa pandemia Covid, al pari della delocalizzazione di un presidio di Vigili Urbani nelle frazioni) bisognerà pianificare e supportare l'organizzazione informatica anche rivisitando la progettualità finanziata in Agenda Urbana".

Il sistema scolastico di Misiliscemi, non potendo più contare sulle opportunità finanziarie statali di cui beneficerà Trapani come città capoluogo non solo non deve essere trascurato ma merita una nuova strategia per acquisire finanziamenti volto a migliorarlo”. Ed ancora: grande spazio all'attuazione programmatica delle azioni per la valorizzazione delle peculiarità agro-alimentare che proprio nei territori trapanesi dell'odierna Misiliscemi riscopre sostanza e la sua ragion d'essere. Dal progetto "Pane Nostro" per la riscoperta e valorizzazione dei grani alla filiera che li porta a tavola, così come la mission del nascituro Distretto del Cibo, insieme alle azioni del Distretto Turistico, i binari su cui promuovere la valorizzazione della filiera enogastromica ma anche culturale in quanto ispirata alle tradizioni agricole, al contesto paesaggistico e dunque a percorsi emozionali e naturalistici, tanto nelle aree interne quanto in quelle prossime alle saline”.

Tranchida ha anche evidenziato che “quest'oggi peraltro il programma di governo dell'Amministrazione si arricchirà di un altro tassello strategico per il futuro di Misiliscemi, tanto nel campo edilizio quanto sociale ed economico: viene presentata agli ordini professionali la revisione del PRG che restituirà il "maltolto politico" del passato in termini edificatori nelle frazioni incentivando la piccola edilizia e l'artigianato correlato”. Ribadita, infine, “la volontà condivisa da parte di tutte le liste civiche e realtà politiche che sostengono l'esperienza di governo trapanese, di pervenire ad un impegno unitario rinnovato per il territorio trapanese di Misiliscemi, aperto all'eventuale contribuito di altre forze locali che intendano collaborare nel restituire diritti e pari opportunità alle locali frazioni colpevolmente troppo trascurate nel passato”.