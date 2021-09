Non è vero che un uomo di Trapani è morto per Covid nonostante il vaccino 

07/09/2021 19:43:00

Circola con insistenza la voce che un uomo, di Trapani, èsia morto all'ospedale di Marsala, per Covid, nonostante la doppia dose di vaccino. La notizia è destituita di fondamento.

Addirittura c'è chi sa anche l'età, 61 anni, e chi aggiunge che anche la moglie è intubata.

Ma non è vero nulla.

A Marsala, in terapia intensiva, ci sono al momento ricoverate sette persone. Sono tutte persone non vaccinate.

Nessuna persona vaccinata è ricoverata in rianimazione a Marsala.

L'unico decesso di un uomo, vaccinato, è stato quello del medico di Castelvetrano, Leonardo Ditta, che però aveva diverse altre patologie.

Non bisogna informarsi su WhatsApp, o per i sentito dire, o seguendo quello che scrivono sui social persone senza scrupoli. Non si può essere così superficiali quando è in gioco la salute di tutti noi.