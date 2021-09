Castelvetrano piange Leonardo Ditta, medico morto di Covid. L'ultimo appello: "Vaccinatevi"

04/09/2021 09:22:00

Castelvetrano sotto shock per la morte di Leonardo Ditta, medico di 64 anni stroncato dal Covid.

Si trovava ricoverato all'ospedale di Marsala da circa un mese.

Medico di base e dentista, originario di Calatafimi, viveva e lavorava a Castelvetrano dove era molto conosciuto e apprezzato per la sua umanità e professionalità. Spesso si dedicava alle guardie mediche, proprio per l'amore per questo lavoro, quello di salvare le vite.

La sua però si è spenta ieri, nonostante gli sforzi dei suoi colleghi di Marsala. E nonostante Ditta fosse vaccinato contro il Covid da gennaio. Ma il virus lo ha colpito facendo leva sulle sue pregresse patologie.

L'ultimo appello, prima di morire, attraverso i familiari è stato quello a vaccinarsi: “anche se il vaccino in questo caso non è bastato a evitare le conseguenze peggiori, la vaccinazione resta l’arma fondamentale per combattere questa malattia e invita tutti a vaccinarsi per interrompere la catena del contagio”.

I funerali si svolgeranno lunedi alle 11.30 nella Chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano.