Scende dall'autobus e si accascia a terra. Muore una donna di 45 anni

24/12/2025 16:25:00

Una donna di 45 anni, di origine nigeriana, è morta improvvisamente nella mattinata di oggi in via Tommaso Fazello, a Palermo, subito dopo essere scesa da un pullman proveniente da Roma. La tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti, davanti agli occhi degli altri passeggeri e dei presenti al terminal.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe accusato un malore improvviso appena messo piede a terra, accasciandosi sulla banchina. In un primo momento si era ipotizzato che il decesso potesse essere legato a un trauma causato dalla caduta, ma i primi accertamenti fanno propendere per un collasso cardiocircolatorio che avrebbe provocato la perdita di sensi.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata, ma per la 45enne non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato e i militari dell’Esercito, impegnati nella gestione dell’area e nei primi rilievi. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno avviato la raccolta delle testimonianze degli altri viaggiatori, per verificare se la donna avesse manifestato segnali di malessere già durante il viaggio dal Lazio alla Sicilia.

La Procura di Palermo è stata informata dell’accaduto e, dopo l’ispezione cadaverica, valuterà se disporre l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso ed eventuali patologie pregresse.



