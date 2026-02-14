14 Febbraio: Germania contro Usa, Meloni in Africa, Eni in Venezuela

14/02/2026 07:45:00

E' il 14 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il cancelliere Merz ha preso nettamente le distanze dagli Usa: ha detto che si è aperto un «divario» con l’Europa e che la cultura Maga non ci appartiene (ma poi ha parlato in privato con Rubio)

• Meloni non era a Monaco ma ad Addis Abeba, dove ha partecipato al secondo vertice Italia-Africa. Anche per smarcarsi dalla linea tedesca, dura verso gli americani, che non condivide



• La portaerei statunitense Ford, la più grande del mondo, lascerà presto il mare di fronte al Venezuela per dirigersi in Medio Oriente, e cioè avvicinarsi all’Iran (minacciato già dalla portaerei Lincoln, sul posto già da due settimane)

• Secondo il Wall Street Journal, l’intelligenza artificiale Claude ha collaborato alla cattura di Maduro

• L’Eni, insieme ad altre quattro compagnie, ha ricevuto licenza dagli Usa per estrarre petrolio in Venezuela

• Il bambino di Napoli di due anni a cui è stato impiantato un cuore malconservato (ma è stato un atto dovuto, altrimenti sarebbe morto, hanno spiegato i medici) è il primo nella lista di quelli con il suo stesso gruppo sanguigno che attendono un trapianto

• Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, è indagato per omicidio stradale. Il 31 gennaio a Roma aveva investito un giovane di 18 anni (si era fermato a prestare soccorso)

• Dopo i governi di Francia e Germania, anche quelli di Austria e Repubblica ceca chiedono la revoca dell’incarico a Francesca Albanese. La criticano anche alcuni parlamentari inglesi, e Fdi ha lanciato una raccolta firme per farla destituire

• I cicloni Ulrike e Nils hanno causato forti piogge e esondazioni in Calabria. Oggi però l’allerta è stata declassata da arancione a gialla

• A Formello un macellaio è morto sotto un costone, crollato a causa della pioggia battente

• Oggi a Roma rimaranno chiusi parchi e cimiteri per il maltempo. Il sindaco ha vietato manifestazioni e attività sotto le «chioma delle alberature» e ha sconsigliato di stare sui balconi e nei seminterrati

• A Viterbo due ultras della Lazio, colleghi di lavoro e vicini di casa, hanno litigato per una giornata intera fino a che, ormai sera, uno ha accoltellato a morte l’altro

• Nei dintorni di Arezzo un ladro è morto dissanguato rimanendo infilzato sulla cancellata della villa dalla quale stava fuggendo

• A Gressoney, in Val d’Aosta, uno stagionale che era uscito a fare una passeggiata è rimasto sepolto sotto una valanga. Lo ha ritrovato il cane Colmar, dopo tre ore di ricerche: l’uomo era ancora vivo, grazie ad una bolla d’aria

• In Senato sono arrivate due proposte di legge per vietare la macellazione dei cavalli in quanto «animali d’affezione»

• A Parigi la gendarmerie ha ucciso un uomo vicino all’Arc de Triomphe, che aveva tentato di accoltellare un militare della banda che ogni giorno suona per commemorare il milite ignoto

• Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross

• Ieri sera la Germania del curling maschile ha battuto l’Italia per 6-5

• Il grande favorito nel pattinaggio di figura maschile, lo statunitense Malinin, durante la gara è caduto due volte. Non è arrivato nemmeno tra i primi tre

• L’antidoping italiano ha riammesso la biatleta Rebecca Passler alle Olimpiadi. Aveva mangiato Nutella dal cucchiaino con il quale sua madre aveva preso una medicina per il cancro

• Oggi la sciatrice statunitense Lindsey Vonn subità il quarto intervento alla gamba infortunata

• Gisèle Pelicot, la donna francese che il marito fece abusare da altri uomini per dieci anni, ha un nuovo compagno

• In Gran Bretagna sono nate polemiche perché il governo vuole autorizzare le scuole a riconoscere il cambio di genere di bambini e ragazzi fin dai 4 anni

• I gelati Magnum soffrono in Borsa per colpa del cambio di abitudini alimentari causato da farmaci tipo l’Ozempic

• La Bbc ha annunciato un piano di risparmi da 600 milioni di sterline in tre anni

• Ad Alessandria d’Egitto sono stati recuperati dei resti dell’antico faro di epoca ellenistica, una delle sette meraviglie del mondo antico

• Al Louvre si è allagata la sala che conserva capolavori italiani come la Crocifissione del Beato Angelico

• Domani la Fox manderà in onda l’800esimo (e l’801esimo) episodio dei Simpson

• Nell’anticipo di Serie A il Milan ha battuto il Pisa 2 a 1

• Sono morti l’urbanista Giancarlo Consonni (83 anni), lo storico russo Roy Medvedev (100), l’attrice statunitense Lory Patrick (92), il direttore d’orchestra tedesco specializzato in Bach Helmuth Rilling (92), il calciatore bandiera del Catania Orazio Russo (52)



Titoli

Corriere della Sera: Europa-Usa: lo scossone di Merz

la Repubblica: Sfida europea a Trump

La Stampa: Frattura Germania-Trump

Il Sole 24 Ore: L’inflazione Usa non lancia Wall Street / Piazza Affari affonda con le banche

Avvenire: Un’Europa di pace

Il Messaggero: «Un cuore nuovo per mio figlio»

Il Giornale: L’autogol

Qn: Trapianto fallito a Napoli / Serve subito un altro cuore

Il Fatto: Gli indagati del Sì contro / Gratteri che parla di loro

Libero: Adesso pure i medici / bloccano le espulsioni

La Verità: Indagati i medici che salvano / i clandestini dall’espulsione

Il Mattino: Meloni: Italia ponte con l’Africa

il Quotidiano del Sud: Merz: «Frattura tra Europa e Usa / la cultura Maga non è la nostra»

il manifesto: Quando / è troppo

Domani: «L’ordine internazionale è finito» / Merz attacca Trump: l’Ue diversa



