Marsala, vento forte e mare in strada allo Stagnone: danni in centro, periferie e litoranea

13/02/2026 12:17:00

Il vento continua a soffiare forte su Marsala e il conto dei danni si aggiorna di ora in ora. Non solo pali e semafori: in alcune zone il mare ha superato gli argini, invadendo la carreggiata.

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una ricognizione su tutto il territorio comunale per verificare le conseguenze delle raffiche che non accennano a diminuire. Il sindaco Massimo Grillo parla di monitoraggio costante in contatto con il Centro Operativo della Protezione civile comunale e invita i cittadini alla prudenza. «Ribadiamo l’invito a muoversi con prudenza e a prestare attenzione ai bollettini meteo», afferma il primo cittadino.

Palo abbattuto e semaforo staccato

I disagi più evidenti si sono verificati ad Amabilina, dove un palo della luce è stato abbattuto dal vento, e in via Salemi, dove si è staccato l’impianto semaforico, già ripristinato.

Nella tarda serata di ieri si era intervenuti anche in via Dante Alighieri per mettere in sicurezza la torre faro danneggiata dalle raffiche, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Allo Stagnone il mare invade la strada

Situazione delicata anche allo Stagnone di Marsala. Le mareggiate hanno spinto l’acqua fino a invadere la strada in alcuni tratti, lasciando detriti sulla carreggiata e creando disagi alla circolazione.

Si registrano inoltre danni alla pista ciclabile, mentre diversi moli e solarium risultano divelti dalla forza del mare. Un quadro che riporta alla memoria le criticità già emerse con il passaggio del ciclone Harry.

Monitoraggio su costa e porto

Prosegue intanto il controllo lungo i litorali nord e sud e nell’area portuale, dove si erano già verificati i primi danni nei giorni scorsi.

La situazione resta sotto osservazione.



