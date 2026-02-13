Marsala, vento forte e mare in strada allo Stagnone: danni in centro, periferie e litoranea
Il vento continua a soffiare forte su Marsala e il conto dei danni si aggiorna di ora in ora. Non solo pali e semafori: in alcune zone il mare ha superato gli argini, invadendo la carreggiata.
Dalle prime ore di questa mattina è in corso una ricognizione su tutto il territorio comunale per verificare le conseguenze delle raffiche che non accennano a diminuire. Il sindaco Massimo Grillo parla di monitoraggio costante in contatto con il Centro Operativo della Protezione civile comunale e invita i cittadini alla prudenza. «Ribadiamo l’invito a muoversi con prudenza e a prestare attenzione ai bollettini meteo», afferma il primo cittadino.
Palo abbattuto e semaforo staccato
I disagi più evidenti si sono verificati ad Amabilina, dove un palo della luce è stato abbattuto dal vento, e in via Salemi, dove si è staccato l’impianto semaforico, già ripristinato.
Nella tarda serata di ieri si era intervenuti anche in via Dante Alighieri per mettere in sicurezza la torre faro danneggiata dalle raffiche, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco.
Allo Stagnone il mare invade la strada
Situazione delicata anche allo Stagnone di Marsala. Le mareggiate hanno spinto l’acqua fino a invadere la strada in alcuni tratti, lasciando detriti sulla carreggiata e creando disagi alla circolazione.
Si registrano inoltre danni alla pista ciclabile, mentre diversi moli e solarium risultano divelti dalla forza del mare. Un quadro che riporta alla memoria le criticità già emerse con il passaggio del ciclone Harry.
Monitoraggio su costa e porto
Prosegue intanto il controllo lungo i litorali nord e sud e nell’area portuale, dove si erano già verificati i primi danni nei giorni scorsi.
Le elezioni amministrative del 2026 si avvicinano e, per la prima volta, la campagna elettorale si apre con una novità che cambia radicalmente le regole del gioco.
Da ottobre 2025 Meta – la società che...
Il maltempo flagella il Trapanese con forti raffiche di vento e mareggiate che stanno causando numerosi disagi. Situazione critica a Marausa, dove il mare ha invaso la sede stradale: il lungomare è completamente coperto d’acqua e...
Non capita spesso. Quest'anno San Valentino cade di sabato, in pieno Carnevale, e per una volta le chiacchiere condividono la vetrina con i dolci dell'amore.
Alla Pasticceria Savoia di Marsala, la coincidenza significa poter...
E' il 13 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG, ad appena 315 giorni dall’infortunio. Mattarella era presente, si è...