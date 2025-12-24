Sezioni
Cronaca
24/12/2025 10:09:00

Abusi su un ragazzo di 14 anni disabile, arrestato un infermiere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/abusi-su-un-ragazzo-di-14-anni-disabile-arrestato-un-infermiere-450.jpg

Un infermiere in pensione di 63 anni e originario di Partinico è stato arrestato a Taormina per violenza sessuale su un quattordicenne. La polizia ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina, su richiesta della Procura, secondo cui avrebbe abusato del minorenne “dalle ridotte capacità” nei momenti in cui avrebbe dovuto invece prendersene cura. Le indagini, avviate dopo la segnalazione di una scuola e condotte dai poliziotti del commissariato di Taormina, sono avvenute attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali. 

L'indagato, secondo l'accusa, approfittando dei momenti in cui la vittima gli era affidata e delle sue “ridotte capacità”, l'avrebbe costretta a compiere e a subire atti sessuali, sia nella sua auto sia in un garage. L'uomo adesso si trova nel carcere di Gazzi, a Messina.









